Boluda (AVE) cree que "como valenciano" la salida de Ábalos "no es buena"

El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicent Boluda, ha valorado que "como valenciano" la salida del Gobierno del ministro José Luis Ábalos "no es buena". No obstante, ha confiado en que su sucesora en la cartera de Transportes, Raquel Sánchez, "retomará el Ministerio y las cosas que estaban pendientes como si estuviera el anterior ministro" y se ha referido en especial al Corredor Mediterráneo: "No creo que una infraestructura tenga ningún sentido político, el tren no es ni de izquierdas ni de derecha, sino que es objetivo".