Boluda dice que La Unió está "en su derecho" de declinar la distinción del 9 d'Octubre

El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, ha manifestado que "si alquien no quiere recoger" la Distinción concedida por la Generalitat Valenciana con motivo del 9 d'Octubre "está en su pleno derecho", aunque ha opinado que "un premio nunca es malo para nadie". Así se ha expresado, en declaraciones a los medios, preguntado por la decisión de La Unió Llauradora i Ramadera de declinar la Distinción concedida por el Dia de la Comunitat Valenciana y por su valoración de estos galardones. Entre los premiados por la Generalitat Valenciana también está AVE. "Yo creo que son premios que la Generalitat entrega, y como todos los premios, pues es para ensalzar la actuación o la profesionalidad de alguien. Si alguien no lo quiere recoger, está en su pleno derecho de no recibirlo si no lo quiere, pero yo creo que un premio nunca es malo para nadie, no creo que a nadie le den un premio por hacerlo mal", ha comentado Boluda.