La borrasca 'Harry' deja la caída de la terraza de un edificio en Tavernes (Valencia)

El primer teniente de alcalde de Tavernes de la Valldigna (Valencia), Josep Llácer, explicaba que la borrasca 'Harry' ha provocado la caída de la terraza de un edificio y la playa ha quedado "devastada" por culpa del temporal. El Ayuntamiento está pendiente de la evaluación técnica del inmueble aunque la primera inspección no detecta riesgo estructural. Una vecina afectada, Ángeles Oltra, cuenta que "el mar llegó hasta el edificio y estuvo castigándolo todo el día y a las cuatro de la tarde el muro perimetral se cayó y acto seguido una de las terrazas de la primera planta y nos desalojaron a todos por precaución".