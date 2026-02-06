La borrasca Leonardo se despide de Andalucía con avisos activos y miles de desalojados

La borrasca Leonardo se despide de Andalucía este viernes, dejando avisos de nivel amarillo por lluvias en Cádiz, Jaén, Sevilla y Málaga, con acumulaciones de hasta 60 litros por m2 en Grazalema (Cádiz), previsión que se mantendrá hasta el sábado. Hasta el momento, cerca de 7.000 personas han tenido que ser desalojadas, entre ellos, todos los vecinos del municipio gaditano de Grazalema, así como 400 familias en Córdoba de las urbanizaciones próximas al río Guadalquivir, que ya ha superado los cinco metros de altura. Una jornada en la Renfe mantiene suspendidos los trenes en Andalucía, salvo el AVE Madrid-Villanueva de Córdoba como el C1 de Málaga. (Fuente: Europa Press, UME, Guardia Civil, Emergencias)