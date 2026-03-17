Borrell cree que Trump no ha valorado bien las consecuencias de la guerra con Irán

Madrid, 17 de marzo de 2026. El ex Alto Representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea y exministro socialista, Josep Borrell, ha advertido que "el suministro de petróleo está estructuralmente comprometido y de gas, y eso puede ir a más" como consecuencia de la guerra de Ucrania. "Tenemos un problema para rato", ha asegurado. "Putin pensó que en 15 días estaba en Kiev. Lleva cuatro años y está prácticamente donde estaba, cuatro años, más que la Segunda Guerra Mundial", ha señalado Borrell, quien ha criticado que "Trump pensó que con bombardeos masivos de una semana, Irán claudicaría".