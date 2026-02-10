Bruselas avisa de que la regularización en España no debe tener "consecuencias negativas" en UE

La Comisión Europea ha avisado este martes de que aunque la regularización extraordinaria de migrantes prevista en España es una competencia exclusiva del Gobierno de Pedro Sánchez, las autoridades nacionales deben también garantizar que su aplicación no tendrá "consecuencias negativas" en el resto de países de la Unión Europea, es decir, que las personas que reciban un permiso de residencia no se instalan luego en otro Estado miembro.(Fuente: Europa Press / Comisión Europea / La Moncloa / PSOE / DPA)