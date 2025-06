El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha insistido en que España "no va a aumentar el gasto militar": "Nosotros no hemos cambiado de postura. La prioridad de este Gobierno debe ser el gasto social y la justicia social, no podría ser de otra manera", ha defendido. Además, ha tachado de "intolerable" plantear que las prioridades de gasto las vaya a decidir una potencia extranjera.(Fuente: Congreso)