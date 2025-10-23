Bustinduy insta a CCAA a "aterrizar" con "celeridad" la atención a pacientes de ELA

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha instado a las comunidades autónomas a "aterrizar" con la "mayor celeridad posible" el decreto ley aprobado el pasado martes en Consejo de Ministros para reforzar el sistema de dependencia, por el que se crea el nuevo grado III+ para las situaciones de dependencia extrema, y que garantiza el derecho a percibir una prestación de hasta 10.000 euros al mes para poder garantizar la asistencia 24 horas de manera continuada para los enfermos de ELA y otras enfermedades complejas.