8 de cada 10 usuarios de vaporizadores personales ha abandonado el tabaco por completo

Dejar de fumar es un deseo que no deja de aumentar entre la población adulta española y muchos de ellos recurren a los vapeadores, tal y como afirma el III Estudio sobre el Hábito y uso del cigarrillo electrónico de Sigma Dos, realizado para UPEV, la Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo.El estudio afirma que un 76% de los encuestados ha abandonado por completo el tabaco. Únicamente el 16,8% combina los cigarrillos tradicionales con el vapeador.El 76,6% de los vapeadores son mayores de 26 años. Además, la mayoría de encuestados, un 71,8%, admite haber percibido una mejora en su salud al cambiar el tabaco por los vaporizadores.Como reivindicación, el 20,4% de los consumidores pide que no se suban los impuestos de estos productos, un 19,2% pide más estudios comparativos con el tabaco, y un 13,5% que no se equipare su consumo con el de cigarrillos tradicionales.