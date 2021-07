La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado que en el decreto del fondo para fianzas de los políticos catalanes aprobado por el Govern "pone algunas cosas que son difíciles de entender", y ha precisado que el Ejecutivo "no va a pasar por alto nada que no pueda ser aceptado legalmente" y ha advertido de que "la legalidad no la negocia".