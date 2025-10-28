Camarero defiende que Mazón ha dado "todas las explicaciones" sobre el día de la dana

La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha defendido que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, durante este año ya ha dado "todas las explicaciones cada vez que se le ha preguntado" sobre el 29 de octubre --el día de la dana-- y ha contestado "en numerosas ocasiones sobre estas cuestiones", además de que "ha dado cuenta incluso de las llamadas que realizó" aquella jornada, por lo que ha manifestado que no tiene "nada más que añadir" al respecto y ha rechazado "entrar en el debate sobre el minutaje".