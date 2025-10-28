Camarero sobre las últimas encuestas: "Si hoy hubiesen elecciones, seguiría gobernando el PP"

La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha rechazado valorar las encuestas publicadas en los últimos días, pero ha destacado que las mismas revelan que "lo que dicen los valencianos es que siguen prefiriendo al PP y que, si hoy hubiesen elecciones, ganaría el PP y seguiría gobernando el PP". De este modo lo ha manifestado este martes al ser preguntada por la encuesta de GAD3 para 'ABC' y 'Las Provincias' según la cual el 75% de los valencianos cree que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, debe dimitir. Según ha asegurado, ella se queda "con otra parte de las encuestas que también hemos podido ver" y es que, un año después de "la peor tragedia que ha vivido" y pese a "los señalamientos por parte de la izquierda y del Gobierno de España hacia el presidente Mazón", lo que "dicen los valencianos y las valencianas es que siguen prefiriendo al Partido Popular y que, si hoy hubiesen elecciones, ganaría el PP y seguiría gobernando el PP". "Eso es lo que dicen el conjunto de las encuestas", ha apuntado.