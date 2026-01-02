Cambio de recorrido del Heraldo y tramos para la movilidad reducida o autismo en Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla prepara un dispositivo especial para el Heraldo y para la Cabalgata de Reyes Magos, con refuerzo de Policía Local, medidas específicas de movilidad y transporte de Tussam para la tarde-noche del 5 de enero, así como un amplio plan de limpieza antes, durante y después de los cortejos. Además, como medida primordial, se vuelve a señalizar con una marca sobre la calzada el recorrido del Cartero Real, que cambia el itinerario por las obras en el eje Campana-Martín Villa, y, como novedad, se habilitarán tramos específicos durante la Cabalgata para personas con movilidad reducida o autismo.