La campaña de la renta de este año será más corta de lo habitual e incluye muchos cambios

Madrid, 8 de abril de 2026. La campaña de la renta ya está en marcha: los contribuyentes pueden presentar su declaración desde este 8 de abril y hasta el 30 de junio. Esta campaña será más corta de lo habitual e incluye muchos cambios para los contribuyentes. Hacienda va a reforzar sus mecanismos de control fiscal. Bizum, criptomonedas, neobancos, pisos turísticos y grandes patrimonios son las cinco áreas donde la Agencia Tributaria pondrá la lupa esta campaña. Aceptar el borrador de Hacienda sin revisarlo, no declarar todos los ingresos o no valorar la opción de tributación conjunta son algunos de los errores más habituales. Los expertos advierten de que la mayoría de los errores son fácilmente evitables. Por ello, recomiendan mantenerse informado y buscar asesoramiento profesional en caso de dudas.