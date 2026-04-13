Publicado 13/04/2026 18:24:18 +02:00CET

El campeón de natación adaptada Guillermo Gracia recibe el Premio Picota del Jerte 2026

Madrid, 13 de abril de 2026. La Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte ha concedido el Premio a la Excelencia Picota del Jerte 2026 a Guillermo Gracia, 27 veces campeón del mundo de natación adaptada y 12 veces plusmarquista mundial, como reconocimiento a su trayectoria. La presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, ha sido la encargada de entregar el premio durante el Salón Gourmets de Madrid. Además, Gracia, de origen cacereño -como las cerezas y picotas del Jerte- está de celebración tras conquistar cuatro nuevos títulos de campeón de España, con los que suma ya un total de 46 coronas nacionales. El objetivo del Premio Picota es reconocer a profesionales de distintos ámbitos que destacan por sus logros profesionales y por ser tan auténticos como la picota. Así, la XVI edición del Premio a la Excelencia Picota del Jerte vuelve al Salón Gourmets para celebrar la singularidad de un producto con siglos de historia y de su nuevo embajador.