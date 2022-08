Los campings se convierten en la opción vacacional de muchas familias españolas

Los campings se han convertido en una opción vacacional seleccionada por las familias con niños pequeños, ya que tal y como declara el Director del Camping Devesa Gardens de Valencia, Raimon Mataró, su perfil de usuarios habituales son las familias. Mataró ha comentado que la campaña de verano "está yendo muy bien" y cuentan con una ocupación que roza el 100%, destacando que "la gente estaba con muchas ganas de pasar las vacaciones" y que tras la pandemia "el sector ha ido acogiendo cada vez más y más turistas" subrayando que "se ha puesto en valor el aire libre, la gente busca estar con la familia y desconectar". Durante el verano destaca que la demanda es principalmente nacional sumando el 85-90% de los usuarios del camping y un 10-15% de turistas extranjeros. El Director de Devesa Garden ha recalcado también que "ir de camping ya no es solo ir en tienda de campaña, cada vez nos están demandando más bungalows" ya que sus usuarios cada vez buscan más "no tener que renunciar a las comodidades del día a día". Además, también ha destacado que en su caso, no están notando una bajada de demanda como se apuntaba en el sector.