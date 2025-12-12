Así queda la tabla de la subida de las pensiones contributivas en 2026 con la revalorización del 2,7%

Archivo - (Foto De ARCHIVO) Una Pareja Mayor Caminan Con Un Carro De La Compra - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 2026 llega con buenas noticias para millones de pensionistas, porque las pensiones públicas contributivas y de clases pasivas subirán un 2,7% a partir del 1 de enero del nuevo año.

Este incremento beneficiará a cerca de 9,4 millones de personas que reciben 10,4 millones de pensiones contributivas (hay casi un millón que tiene dos prestaciones), además de las 734.000 pensiones correspondientes al Régimen de Clases Pasivas del Estado, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En concreto, para el cálculo de la subida de las pensiones se aplica la fórmula de revalorización recogida en la ley de reforma de las pensiones, que toma como referencia la inflación interanual media de los doce meses comprendidos entre diciembre del año anterior y noviembre del año en curso. El IPC de noviembre se ha situado en el 3% según ha confirmado el INE este viernes, lo que ha permitido calcular la subida del 2,7%.

ASÍ QUEDAN LAS CUANTÍAS EN 2026

La pensión media de jubilación, situada en 1.511,50 euros al mes, experimentará un aumento de aproximadamente 40,85 euros mensuales en 14 pagas --572 euros al año--.

Por su parte, para la pensión media del sistema, que comprende la cuantía de las distintas clases de pensión --jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor de familiares-- y se sitúa en 1.316,7 euros en noviembre, la revalorización supondrá 498 euros anuales, según los cálculos del Ministerio de Inclusión.

A LA ESPERA DE CONOCER LAS PENSIONES MÍNIMAS Y NO CONTRIBUTIVAS

En cuanto a la pensión mínima contributiva se sabe que subirá por encima del IPC, pero la revalorización exacta queda pendiente de conocerse. En 2025, la cuantía se sitúa en 874,35 euros al mes en 14 pagas en el caso de pensionistas sin cónyuge y en 1.127 euros mensuales con cónyuge a cargo. Para estos últimos titulares, la pensión contará con un incremento adicional por encima del 2,7% del resto de pensiones, con el fin de reducir en un 20% la brecha existente.

El objetivo del Gobierno es que en 2027 esta pensión mínima alcance al menos 16.500 euros anuales, equivalente a 1.178,50 euros al mes en 14 pagas.

Así, las pensiones mínimas y no contributivas están sujetas a un objetivo especial de la reforma de pensiones: igualarse gradualmente al umbral mínimo de pobreza. De este modo, la reforma que aprobó el Gobierno con Escrivá contempla mejoras en este tipo de pensiones con subidas por encima del IPC.

Este año, la subida que experimentaron fue del 6% en el caso de las mínimas y del 9% en el caso de las no contributivas y del Ingreso Mínimo Vital (IMV), por encima en ambos casos del alza del 2,8% que registraron las pensiones contributivas.

De esta forma, una vez revalorizadas de acuerdo con el IPC, las pensiones no contributivas y las mínimas se incrementarán adicionalmente para reducir en un 20% la brecha existente hasta alcanzar el 0,75 del umbral de riesgo de pobreza calculado a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) para un hogar unipersonal.

¿CUÁL ES LA PENSIÓN MÁXIMA?

Para el año próximo, la base máxima de cotización subirá en torno a un 3,9% (el 2,7% del IPC promedio más un 1,2% adicional), lo que la situará en unos 5.101 euros mensuales.

Al tiempo que aumentará la base máxima de cotización, la pensión máxima se incrementará en 2026 con el IPC más un 0,115% adicional, según determinó la reforma de pensiones que llevó a cabo José Luis Escrivá cuando era ministro de Seguridad Social.

De este modo, con la revalorización del 2,7% del IPC más ese porcentaje adicional, la pensión máxima se situará en 2026 en 3.359,6 euros mensuales por catorce pagas, frente a los 3.267,6 euros de este año.

En virtud de la reforma de pensiones, el destope de la pensión máxima inicial comenzó a aplicarse en 2025 y consiste en revalorizar la pensión máxima con el IPC más un incremento adicional de 0,115 puntos porcentuales cada año hasta 2050, lo que supondrá un incremento aproximado del 3% en ese periodo.