Camps a Sánchez: "Debe dar explicaciones como he venido haciendo yo desde el minuto uno"

El expresident de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, tras la absolución del delito de tráfico de influencias del que se le acusaba en el juicio del 'caso Gürtel', ha calificado los cinco días de reflexión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de "burla" y ha criticado su "dejación de funciones": "No te puedes esconder durante cinco días del gobierno de España, no tiene ningún tipo de sentido". "Si alguien ha puesto en marcha una investigación a la mujer del presidente del Gobierno, el presidente lo que tiene que hacer es, en todo caso, dar explicaciones, como he venido haciendo yo desde el minuto uno", ha aseverado Camps quien ha defendido que durante este tiempo no se ha "escondido" y que tampoco le ha pedido a nadie que le "indultara" o "amnistiara": "No he llorado por las esquinas y todo eso también tiene que tener algún tipo de valor".