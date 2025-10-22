Cáritas Andalucía apoyó a 4.500 personas sin hogar en 2024 con 4,2 millones de euros

Las asociaciones Cáritas Regional de Andalucía y Cáritas Sevilla han presentado este miércoles en rueda de prensa la campaña 'Sin Hogar, pero con sueños' para "visibilizar las realidades de quienes viven en situación de calle y reivindicar sus derechos, emociones y esperanzas", con motivo del Día de las Personas Sin Hogar que se celebra el próximo domingo, 26 de octubre. En Andalucía, Cáritas acompañó en 2024 a más de 4.500 personas sin hogar a través de una red de 350 plazas distribuidas en centros residenciales, viviendas tuteladas y semituteladas, centros de día, dispositivos de emergencia y proyectos de atención en calle.