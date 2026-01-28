Publicado 28/01/2026 12:52:59 +01:00CET

Cáritas ve "muy positiva" la regularización extraordinaria de personas extranjeras

Cáritas ha celebrado como una "oportunidad muy positiva" la medida adoptada por el Gobierno para la regularización extraordinaria de personas extranjeras, que, según un informe elaborado por la Fundación FOESSA --fundada por la organización católica--, están entre los grupos a los que más afecta la exclusión social en Galicia."Desde Cáritas reconocemos que este proceso de regularización extraordinaria va a representar una oportunidad muy positiva para estas personas y acceder en mayor medida a sus derechos", ha manifestado el coordinador técnico del informe, Thomas Udrich, en la rueda de prensa de presentación de este miércoles.

