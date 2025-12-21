Carles Sagués: "El Ayuntamiento debería defender a sus ciudadanos y no hace prácticamente nada"

Carles Sagués, portavoz de Badalona Acull, ha recriminado este domingo la actuación del Ayuntamiento de Badalona con las personas desalojadas del B9: "Debería defender a sus ciudadanos y no está haciendo más que lo mínimo exigible, que es prácticamente nada". Tras las fuertes lluvias de los últimos días, los desalojados del B9 han acampado bajo el puente de la C-31. Sagués ha valorado esta siuación: "Esta noche ha sido más tranquila que la pasada gracias a la climatología. La lluvias de ayer fueron muy fuertes. Llovía sobre mojado. La situación ya era triste e indeseable y encima le añades la lluvia".También ha agradecido todas las muestras de solidaridad recibidas: "Hay perspectiva de que las cosas pueden ir mejorando poco a poco: unas personas han dormido en un casal de Badalona; Comisiones Obreras ha ofrecido su local para almacenar las cosas, y Cuineres per la Pau harán cada día la comida y la cena caliente".