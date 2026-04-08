Carlos Cuerpo desdeña el argumento de que España es un "infierno fiscal"

Madrid, 8 de abril de 2026. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha desdeñado el argumento de que España es un "infierno fiscal", tal como sostienen PP y Vox. Cuerpo ha recordado que el desglose que ofrece la AIReF de la subida de los ingresos con respecto al PIB demuestra que el 80% de la subida de los ingresos entre el 2019 y el 2024 corresponde a una mejora de la evolución de la economía, principalmente por tener "mejores y mayores empleos" y por una mejora en el "día a día" de los hogares" que "muy lejos" está de ese "infierno fiscal".