Carmen Calvo e Isabel Díaz Ayuso, premios Convivencia y Tolerancia de los procuradores

Carmen Calvo e Isabel Díaz Ayuso han sido galardonadas por el Consejo General de Procuradores de España en los premios Convivencia y Tolerancia.En un acto celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con la presencia de las máximas autoridades judiciales del país, la Procura ha reconocido la labor de Carmen Calvo, ex vicepresidenta del Gobierno, en favor de la igualdad y en la lucha contra la violencia de género, en la décimo séptima edición de 2020, que no pudo entregarse debido a la crisis sanitaria.Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que no pudo estar presente en el acto, ha recibido el premio Convivencia y Tolerancia de la décimo octava edición, correspondiente a 2021, por su ejemplar gestión durante la pandemia.Durante el evento el presidente del Consejo General de Procuradores de España ha adelantado los desafíos del nuevo año judicial.Por último, el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid entregó la balanza de oro a Manuel Pizarro, presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, por su aportación al ámbito jurídico y judicial.