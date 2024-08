Carolina España ve efectos "catastróficos" en una financiación singular para Cataluña

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha insistido en los efectos "catastróficos" para Andalucía y para España de una financiación singular en Cataluña y ha afirmado que "no hay razones históricas ni hay razones técnicas. Solo hay razones políticas".Así lo ha señalado en una entrevista concedida a Europa Press, en la que recuerda que Cataluña "no tiene ninguna singularidad para contar con una financiación singular", además de que no está prevista en la Constitución, donde solo vienen marcados los casos de País Vasco y Navarra.