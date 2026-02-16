El cartel de la Semana Santa 2026 aúna tradición, memoria y esperanza

Una escena en la que un padre y su hijo contemplan la salida del paso de Santa María de la Esperanza el Domingo de Resurrección es la imagen escogida por la Junta Coordinadora de Cofradías como cartel de la Semana Santa 2026 de Zaragoza, que sacará a la calle a sus 16.000 cofrades con sus 4.000 bombos y tambores en la segunda celebración más multitudinaria de la capital aragonesa tras las Fiestas del Pilar, con un impacto económico que supera los 61 millones de euros, según apunta un estudio de la Universidad de Zaragoza.