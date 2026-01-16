La Casa Blanca asegura que "hasta ahora" Delcy Rodríguez "ha cumplido con todas las demandas"

La Casa Blanca ha asegurado este jueves que "hasta ahora" la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, "ha cumplido con todas las demandas" de Estados Unidos, después del acercamiento entre ambas administraciones tras el ataque estadounidense a Caracas, que se saldó con un centenar de muertos y la captura del presidente del país latinoamericano, Nicolás Maduro. "Hasta ahora, han cumplido con todas las demandas y solicitudes de Estados Unidos y del presidente. Hemos logrado un acuerdo energético de 500 millones de dólares, en gran parte gracias a la cooperación de Rodríguez", ha declarado la portavoz, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa.(Fuente: White House)