Casado reprocha "malos modos" a Díaz en el debate

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha reprochado a la presidenta de la Junta y candidata a la reelección por el PSOE-A, Susana Díaz, el "cabreo" y los "malos modos" exhibidos en el último debate electoral y lo ha achacado al hecho de que "ya se ha dado cuenta de que no cuela lo que está diciendo". "Quedó muy claro que Susana Díaz ya no está feliz y se vieron claras su crispación, sus malas caras y sus mentiras porque ya se ha dado cuenta de que no va bien", ha dicho Casado para apuntillar: "Me da pena porque se le ha acabado la batería de campaña".