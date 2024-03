Casi un 20% de chicas falta a clase debido a la pobreza menstrual

Casi 2 de cada 10 chicas de edades comprendidas entre 14 y 25 años declara haber faltado alguna vez a clase por no poder comprar productos de higiene femenina como compresas o tampones.Es una de las principales conclusiones del estudio "El absentismo escolar debido a la pobreza menstrual en España" realizado por Metroscopia para Evax.Un 60% de las chicas encuestadas admite tener fugas de sangre al no disponer de la protección adecuada, lo cual además conlleva riesgos para su salud y autoestima.Por este motivo, Evax ha lanzado la campaña #StopPobrezaMenstrual que cuenta con la cantante Chenoa como embajadora.Además, donará 3,4 millones de compresas a través de sus programas en colegios.El 70% de las personas desconocen el término pobreza menstrual o no tienen claro a qué se refiere; campañas como esta quieren poner el foco en una realidad que quizá no resulte tan invisible para el día a día de muchas niñas.