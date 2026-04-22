Casi el 60% de los españoles compra productos que no necesita ni utiliza ni usa - EUROPAPRESS.TV (EUROPA PRESS)

Madrid, 22 de abril de 2026.

Casi el 60% de los españoles compra productos que no necesita ni utiliza.

Es una de las principales conclusiones de la VI edición de "La Red del Cambio", un estudio sobre hábitos de consumo realizado por Wallapop.

El estudio analiza la contradicción actual entre hábitos de consumo, situación económica y conciencia ambiental.

Mientras se producen estas compras de productos innecesarios, el 55% de los españoles reconoce que su salario no cubre sus gastos ni le permite ahorrar, y el 70% se declara preocupado por la sostenibilidad.

El estudio también analiza los motivos que se esconden detrás del patrón actual de consumo, como el hecho de que 7 de cada 10 españoles compra tras momentos de estrés como forma de autopremio y un 92% reconoce sentirse influenciado por las promociones.

En este contexto, muchos compradores ven la segunda mano como alternativa, no solo desde el punto de vista de la sostenibilidad, sino también económico, ya que permite acceder a productos de calidad a precios más competitivos y recuperar parte de la inversión inicial al venderlos. Cada persona genera de media 1.112 euros adicionales al año comprando y vendiendo artículos reutilizados