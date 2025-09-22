Castillo inaugura el curso en las enseñanzas de régimen especial con casi 88.000 alumnos

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha inaugurado este lunes el curso para las Enseñanzas de Música, Danza, Arte Dramático, Diseño, Idiomas y Deportivas que cursan en Andalucía más de 87.000 estudiantes en 267 centros, atendidos por más de 5.390 profesores.En total, se han incorporado a las aulas a lo largo de este mes y en el conjunto del sistema educativo andaluz 1.792.749 estudiantes de enseñanzas no universitarias y más de 130.000 docentes en 7.243 centros públicos, concertados y privados, según ha recordado.