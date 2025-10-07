Castropol se convierte en la localidad elegida en la tercera edición de #NotariosRurales

Tras el Covid-19 la compraventa de fincas rústicas ha ido aumentando año a año. En el primer semestre de 2025 se han contabilizado más de 64.000 transacciones de esta índole. En este sentido, el papel del notario es fundamental.Por este motivo, el Consejo General del Notariado ha elegido Castropol, un pueblo de 3.638 habitantes ubicado en Asturias, para la tercera edición de su proyecto #NotariosRurales, cuyo objetivo es dar a conocer la función del notariado y su importancia en las zonas rurales de España.Un papel fundamental que los vecinos del pueblo agradecen al no tener que desplazarse a las grandes ciudades para realizar sus gestiones administrativas. De esta manera, el papel del notario se convierte en protagonista para facilitar la vida a las personas del pueblo. Una tercera edición que muestra, otro año más, cómo la labor del notario es imprescindible en las zonas rurales.