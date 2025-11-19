Catalá apuesta por una gestora para dirigir el PPCV tras la salida de Mazón

La alcaldesa de València y líder del PP en la ciudad, Mª José Catalá, ha apostado "claramente" por establecer una gestora para dirigir el PP de la Comunitat Valenciana cuando se formalice la salida al frente del partido del todavía 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón. "Yo apuesto claramente por una gestora. Es lo que ha dicho el Partido Popular a nivel nacional, es lo que va a pasar y creo que, además, es una decisión muy acertada". Respecto a la candidatura de Juanfran Pérez Llorca para ser investido como presidente de la Generalitat Valenciana tras la dimisión de Mazón, Catalá ha asegurado que ella ha sido "la primera persona que ha firmado" la candidatura de Pérez Llorca: "Con lo cual, la apuesta es clara".(Fuente: Imágenes Cedidas)