Catalá considera que Cospedal se ha explicado "claramente"

Declaraciones del diputado del PP y exministro de Justicia, Rafael Catalá, que ha afirmado en relación a la reunión que mantuvo la ex secretaria general del PP Dolores de Cospedal con el excomisario de Policía José Manuel Villarejo, que la ex secretaria general del PP ha explicado "claramente" que mantuvo reuniones con Villarejo siendo éste comisario del ministerio del Interior asegurando que no es equiparable a las declaraciones que hizo la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, en otra reunión mantenida con Villarejo.