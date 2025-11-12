Catalá, "convencida" de que PP y Vox acuerden investir a Pérez Llorca: "Hay que tener palabra"

La presidenta del PP en la ciudad de València y alcaldesa de la capital, María José Catalá, se ha mostrado "convencida" de que las negociaciones entre PP y Vox permitirán alcanzar un acuerdo para investir al 'popular' Juanfran Pérez Llorca como 'president' de la Generalitat. "Para tener principios hay que tener palabra", ha aseverado. En este sentido, al ser preguntada sobre si teme alguna maniobra de Vox que pueda desestabilizar un pacto entre ambas formaciones, Catalá ha asegurado que no la teme. "Yo creo que para tener principios hay que tener palabra", ha sostenido, al tiempo que ha defendido que "un cambio de la persona no tiene por qué alterar unas relaciones de dos partidos políticos".(Fuente: Imágenes Cedidas)