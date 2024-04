Catalá cree que la decisión de Sánchez "muestra que era todo táctica y estrategia"

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado este lunes que la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de seguir al frente de sus responsabilidades demuestra que "era todo táctica y estrategia" y le ha reprochado que "no le ha importado poner el foco de la política internacional en su mujer para esta carambola de estrategia". "La verdad es que no esperábamos nadie que se fuera a Pedro Sánchez a su casa, con lo cual no hemos vivido en vilo", ha aseverado.Para Catalá, lo que resulta "muy preocupante" es el anuncio "de que es un punto y aparte, que viene como a dar cobertura a una serie de medidas excepcionales para acabar con el contrapoder democrático, es decir, con la oposición, con los jueces y con la prensa".(Fuente: Imágenes Cedidas)

