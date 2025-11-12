Catalá resalta que se han quedado "todos muy tranquilos" con la designación de Pérez Llorca

La presidenta del PP en la ciudad de València y alcaldesa de la capital, María José Catalá, ha resaltado que la designación de Juanfran Pérez Llorca como candidato elegido por el líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, para sustituir a Carlos Mazón como 'president' de la Generalitat Valenciana ha dejado a "todos muy tranquilos". Así se ha manifestado este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación en el Puerto de València, al ser interpelada por si "respira tranquila" tras la elección de Pérez Llorca como candidato de los 'populares'. "Nos ha dejado a todos muy tranquilos", ha afirmado. Asimismo, Catalá ha subrayado que a Feijóo "lo que le convence es lo mejor para los valencianos" y, al ser interpelada sobre si "lo mejor" es Pérez Llorca, la primera edil ha asegurado: "Por supuesto".(Fuente: Imágenes Cedidas)