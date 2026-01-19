Catalá traslada el pésame del Ayuntamiento por el accidente de trenes en Adamuz (Córdoba)

Declaraciones de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que ha querido trasladar el pésame por parte del Ayuntamiento de Valencia por el descarrilamiento de un tren Iryo en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, ocurrido en Adamuz (Córdoba). Catalá ha señalado que los valencianos saben "perfectamente lo que es vivir una terrible tragedia" y lo que se valora en estos momentos: "El respeto, el cariño en el luto y la ayuda que podamos prestar por parte de todos nuestros efectivos allá donde se nos requiera".(Fuente: Imágenes Cedidas)