Catalina García destaca apuesta de la Junta por acelerar la economía circular

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha participado este martes en Estepona (Málaga) en las Jornadas 'Hacia la circularidad total en la gestión de residuos', que ha organizado Urbaser y en las que ha defendido la economía circular "como una política estratégica y transversal del Gobierno andaluz, que está acelerando, para avanzar hacia un modelo más sostenible, eficiente y alineado con los objetivos climáticos y ambientales de la Unión Europea".