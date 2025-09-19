Catalina García subraya en Jaén la apuesta de la Junta por una caza "regulada y sostenible"

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha subrayado la apuesta de la Junta de Andalucía por una caza "regulada, sostenible y aliada del medio rural". Así lo ha indicado con motivo de la inauguración de la XVIII edición de Ibercaza, la Feria de Caza y Pesca de la provincia de Jaén, consolidada como uno de los eventos cinegéticos más importantes del panorama nacional.En su intervención ha defendido que "la actividad cinegética en Andalucía es gestión, es biodiversidad y es empleo, y esta muestra es el reflejo de un sector que evoluciona con responsabilidad y orgullo". También ha resaltado "el papel esencial que juega la caza en la conservación del valioso patrimonio natural de Andalucía en general y Jaén en particular", algo que ha ejemplificado en la colaboración constante entre los cazadores y los Agentes de Medio Ambiente, que ha calificado como "estrecha y eficaz".