La portavoz de En Comú Podem en el Congreso de los Diputados, Aina Vidal, ha señalado este miércoles en los pasillos del Congreso de los Diputados, que su formación no va a "votar unos presupuestos que mienten a Cataluña". "Cataluña en Comú no va a votar a favor de tener un gobierno decente y a favor de su gente. Y estos presupuestos no lo garantizan", ha destacado. (Fuente: Congreso)

