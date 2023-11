Catalunya Suma contra la amnistía: "España no se rompe, no es una moneda de cambio"

La presidenta de Catalunya Suma, Eva Higueras, se sitúa en contra de la amnistía. "España no se rompe, no es una moneda de cambio y no se juega con España ni con los catalanes", ha dicho. La presidenta de la entidad ha considerado que ahora es el momento de salir a la calle para que "todo el mundo alce su voz". Ha asegurado que han elegido la Plaza Sant Jaume para manifestarse, ya que está la Generalitat de Catalunya a quiénes ha llamado "traidores de España" y el Ayuntamiento de Barcelona gobernado por el PSC. Higueras ha afirmado que nos encontramos ante "un golpe de estado al modelo democrático" y ha advertido de que "esto es solamente el principio".