La causa contra el delegado del Gobierno en Ceuta pasa a la Audiencia Nacional

Madrid, 15 de septiembre de 2026. El juzgado de Ceuta remite a la Audiencia Nacional la investigación sobre la actuación del delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, durante la entrada masiva de migrantes de finales de julio. La jueza considera que existe una conexión directa con la causa principal que ya investiga la Audiencia Nacional sobre aquellos hechos. Una decisión que llega el mismo día en que la crisis de Ceuta salta al Parlamento Europeo. En Estrasburgo, PP y Vox han reclamado una respuesta más contundente de la Unión Europea frente a Marruecos. El Partido Popular apunta a que Rabat debe asumir responsabilidades y cumplir sus compromisos en materia de control fronterizo, mientras Vox plantea incluso suspender el Acuerdo de Asociación entre la UE y Marruecos. Y mientras continúa el debate político, la tensión se mantiene en las calles de Ceuta. La Policía ha detenido en las últimas horas a seis migrantes por presuntos delitos de robo con violencia, allanamiento de morada, amenazas y falsedad documental, entre otros. (Fuente: Europa Press, PP, PSOE)