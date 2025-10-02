CCAA del PP reprochan la "unilateralidad" y el "autoritarismo" del Gobierno en plan de vivienda

Las Comunidades Autónomas del PP han criticado este jueves la "unilateralidad" y el "autoritarismo" del Gobierno en la elaboración del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y han denunciado, al mismo tiempo, la "falta de lealtad" de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, a la hora de negociar las condiciones del mismo. Así lo ha asegurado en declaraciones a los periodistas el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación Territorial de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en representación de las CCAA del PP y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que hoy han acudido a Madrid para reunirse con Rodríguez en la conferencia sectorial del ramo para tratar la propuesta del Ministerio.