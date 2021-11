El secretario general de CCOO Industria Cádiz, Juan Linares, ha afirmado que la huelga del metal de estos días es "de lo peor" que ha pasado "en los últimos años". No obstante, se ha preguntado por qué la patronal no ha dado antes lo firmado este miércoles, "porque ha habido que hacer huelga, porque hay que salir a la calle, el primer día no te lo dan y ya luego con la presión te lo dan". "La conclusión es que ante la presión se mueven", ha añadido.