El centro de formación en tecnología aplicada a los negocios llega a Madrid

Durante el evento Business Technology, soluciones para cambiar el mundo, en el Client Center de IBM, se ha presentado el Schiller Institute of Business Technology in partnership with IBM (SIBT), un centro de formación en el campo de la tecnología aplicada a los negocios, impulsado por Schiller International University e IBM. Con el objetivo de aprender a utilizar las tecnologías y resolver los problemas que se plantean en la sociedad, los alumnos podrán elegir entre los diferentes programas que ofrece el centro de formación. Con estos programas, y a partir de enero de 2022, se podrá recibir formación con el fin de adaptarse a la transformación digital de los últimos tiempos.