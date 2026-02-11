El Centro Penitenciario Gipuzkoa en Zubieta se abrirá entre los meses de mayo y junio

El Gobierno Vasco ha anunciado este miércoles que la apertura del Centro Penitenciario Gipuzkoa en Zubieta se llevará a cabo "entre los meses de mayo y junio". De forma paralela, el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana ha avanzado que tiene ya en marcha el encargo del proyecto para la demolición de la actual prisión donostiarra de Martutene, que se prevé para el primer semestre de 2027, y el posterior desarrollo de un ámbito residencial que permitirá la construcción de unas 400 viviendas protegidas.(Fuente: Irekia)