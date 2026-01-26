Cerdán pide acelerar el análisis de su patrimonio para proteger su presunción de inocencia

El que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, ha pedido al juez del Tribunal Supremo que le investiga que dé un "impulso procesal" al informe sobre su patrimonio para así proteger su "presunción de inocencia", que se habría visto dañada por las "atribuciones delictivas" recibidas por él y su familia. En un escrito, la defensa del exdiputado, solicita al magistrado del 'caso Koldo' que "acuerde conceder a esta parte protección a su derecho fundamental a la presunción de inocencia", denunciando "la demora en la presentación del informe de situación patrimonial" por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. (Fuente: Senado/Europa Press)