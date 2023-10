Cerdán se reúne con Puidgemont y constatan que avanzan las negociaciones para investir a Sánchez

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se ha reunido esta tarde con el ex president Carles Puigdemont en las dependencias que los diputados de Junts per Catalunya/Lliures per Europa tienen en el Parlamento Europeo. La reunión se produce dos días después que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, defendiese en el Comité Federal del PSOE la amnistía para los políticos independentistas implicados en el procés, a cambio de que éstos apoyen su investidura como presidente del Gobierno.(Fuente: Imágenes Cedidas)