El ‘Certamen de los Líderes en Servicio’ premia a 30 empresas por su atención al cliente

El Teatro Eslava de Madrid ha acogido la 15ª edición del Certamen de los Líderes en Servicio. Unos galardones que han reconocido a 30 empresas de distintos sectores de actividad que destacan por su calidad en la atención al cliente.Las compañías premiadas han obtenido el derecho de uso del logotipo 'Elegido Servicio de Atención al Cliente del Año'. Una distinción que las acredita como líderes de este sector, tras ser sometidas a una exhaustiva evaluación a través de técnicas de Mystery Shopper y encuestas de satisfacción.Durante el acto, se han presentado las conclusiones del Observatorio Europeo de Atención al Cliente, realizado a 5.000 personas de España, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido.Más de 250 asistentes disfrutaron de una jornada de risas y motivación en una gala que contó con el músico y monologuista Álex O'Dogherty como maestro de ceremonias.