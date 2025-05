Cid (Comuns) celebra que las "reticencias" de Junts y la CUP no frenen el Pacte per la Llengua

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha celebrado este domingo que las "reticencias" de Junts y la CUP ante el Pacte per la Llengua, que se prevé firmar este martes, no les haya hecho frenar en el acuerdo y en la defensa del catalán. Ha asegurado que es un acuerdo "muy amplio y muy transversal", además de contar con un volumen de recursos importante, en declaraciones durante las Festes de Primavera de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). Cid ha definido el pacto como "un gran acuerdo de país" y ha dicho que es una buena noticia que sea con el conjunto de la sociedad civil, con agentes sociales y con las entidades que defienden la lengua catalana como Òmnium y Plataforma per la Llengua.